Deixei passar uma semana, pois cartas sobre cultura quase ninguém "perde tempo". Esse país perdeu o rumo durante quatro anos. Enquanto o ator Wagner Moura disputava o Oscar de Melhor Ator, parte do público brasileiro torcia abertamente para que ele perdesse, alegando que o ator não merecia o prêmio devido ao seu posicionamento político. Isso é de uma safadeza e de uma ignorância feroz. De um mau caratismo emblemático. O que se viu foi uma "secação" ideológica que coloca a política suja acima da conquista artística. Lamentável ignorância! Vamos ao que interessa: o que o Sesc, em co-patrocínio com a Secretaria da Cultura trouxe para Bauru, sem dúvida, o melhor espetáculo que a cidade assistiu: (Um) Ensaio sobre a Cegueira. Ao chegar, o público observa os atores conversando/trabalhando. O espaço cênico está vazio. É nesse palco em que o Grupo Galpão de BH está há 42 anos fazendo maravilhas. Estamos assistindo a (Um) Ensaio sobre a Cegueira, adaptação do romance de José Saramago, escrito e dirigido por Rodrigo Portella.
Não há truques. Tudo é exposto. Atores carregam objetos e manejam iluminação. Afinam instrumentos. Constroem cenas. Criam imagens em nossa cabeça com gestos simples. O teatro que o Sesc e a Secretaria da Cultura entregaram à cidade foi algo fascinante.
O Grupo Galpão entregou ao público uma narrativa com começo, meio e fim. Isso significa confiar na força do texto. A peça resgata o gesto ancestral de narrar. Não vamos nos esquecer jamais que contar e ouvir histórias ainda nos conectou, transformou durante duas horas e meia em seres bons, seres com esperança de um país muito melhor... E o público vai atrás do canto proposto pelos atores ao longo dos corredores até o hall de entrada chorando, cantando... Uma grande experiência. Obrigado, Sesc. Obrigado, Secretaria de Cultura.