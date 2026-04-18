Política feita no calor do fígado vira vingança mal planejada dessas que satisfazem o instante e condenam o futuro. Já a política guiada pelo ego é ainda mais perigosa: cria bolhas de aplausos, onde o candidato só escuta quem já concorda com ele… e descobre tarde demais que eleição se ganha fora do espelho.

Ego não soma voto, só alimenta ilusão. Fígado não constrói estratégia, só acelera erro. Política de verdade exige cérebro e cérebro, convenhamos, dá mais trabalho.

Exige cálculo, leitura de cenário, capacidade de ouvir o contraditório sem transformar divergência em inimizade pessoal. Exige criatividade para furar bolhas e tecnologia para alcançar quem não está no seu grupo de WhatsApp.