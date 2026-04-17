O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru recebeu, nesta sexta-feira (17), a draga de sucção e recalque na estação de captação do rio Batalha. O equipamento marca a principal fase do desassoreamento da represa de captação, com previsão de início dos trabalhos na próxima semana. A ação integra programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.
A máquina possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado por anos no fundo do manancial. O projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 104 mil metros quadrados, com a meta de extrair 90 mil metros cúbicos de areia, aprofundando a represa e ampliando sua capacidade de reservação.
No local, o novo maquinário junta-se à escavadeira anfíbia, entregue na última semana, que auxilia na montagem das tubulações e no preparo da área para a operação da draga de sucção.
Outras ações
O Programa "Água de Todos" conta ainda com a criação do Complexo de Poços de Val de Palmas. O primeiro poço já está em perfuração, outro foi licitado pelo DAE, e a prefeitura está realizando as licitações de mais dois poços. A prefeitura também abriu a licitação para a construção de um dos reservatórios do Complexo de Val de Palmas.
Estão previstos ainda 14 quilômetros de adutoras, sendo que a principal adutora, de 5,5 quilômetros, já está em obras. O investimento nos novos poços, reservatórios e adutoras reduzirá a dependência do rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo manancial.