O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru recebeu, nesta sexta-feira (17), a draga de sucção e recalque na estação de captação do rio Batalha. O equipamento marca a principal fase do desassoreamento da represa de captação, com previsão de início dos trabalhos na próxima semana. A ação integra programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.

A máquina possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado por anos no fundo do manancial. O projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 104 mil metros quadrados, com a meta de extrair 90 mil metros cúbicos de areia, aprofundando a represa e ampliando sua capacidade de reservação.

No local, o novo maquinário junta-se à escavadeira anfíbia, entregue na última semana, que auxilia na montagem das tubulações e no preparo da área para a operação da draga de sucção.

Outras ações