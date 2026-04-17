A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou, no começo da tarde desta sexta-feira (17), uma manutenção emergencial na adutora do poço Lotes Urbanizados, na altura da quadra 8 da rua Carlos Aloia. A intervenção ocorre após a autarquia identificar um rompimento na tubulação, o que exigiu a execução urgente dos reparos na rede. Durante os trabalhos, o fornecimento de água pode apresentar intermitência na Zona Norte.

A medida afeta os bairros Pousada da Esperança I e II, Vila São Paulo, Nova Bauru, Vargem Limpa, Jardim Ivone, Nova Harmonia, Cidade Alegre, Quinta da Bela Olinda, Distrito Industrial IV, Loteamento Empresarial Bauru e os residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina. A previsão de conclusão dos serviços é para o final da tarde desta sexta-feira.

A normalização da distribuição de água ocorrerá de forma gradativa durante a noite e a madrugada. O DAE recomenda uso consciente da reserva domiciliar, com prioridade para alimentação e higiene, até a retomada integral do fornecimento. Em casos emergenciais, o caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.