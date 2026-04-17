O Bauru Basket emitiu nota de pesar lamentando profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, ocorrido na tarde desta sexta-feira (17), aos 68 anos. Lenda do basquete e ídolo do esporte brasileiro, o ex-jogador não resistiu a um mal súbito na cidade de Santana de Parnaíba (SP). Desde 2011, ele enfrentava um tratamento contra um câncer no cérebro, com o quadro de saúde fragilizado nos últimos anos.

Dentro de quadra, Oscar construiu uma trajetória que foi coroada com o convite para ser membro do Hall da Fama. E o apelido de "Mão Santa" não era à toa: somou impressionantes 49.973 pontos, marca que o colocou por muitos anos como o maior pontuador da história do basquete mundial — e que ainda o mantém como o segundo maior de todos os tempos, atrás somente do norte-americano LeBron James. O brasileiro também é, até hoje, o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos anotados.

Pela Seleção Brasileira, foi o protagonista da conquista da lendária medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, nos EUA, e foi três vezes campeão sul-americano (1977, 1983 e 1985). Em clubes, acumulou títulos relevantes, como três campeonatos brasileiros, um sul-americano de clubes campeões, um título mundial, além de seis conquistas do Campeonato Paulista e dois títulos do Campeonato Carioca.