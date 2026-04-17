Lençóis Paulista - Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares da Força Tática, na noite desta quinta-feira (16), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após fugirem de uma abordagem pulando muros e telhados. No trajeto feito pela dupla, assim como no imóvel, a PM encontrou porções de drogas, radiocomunicadores, dinheiro e grande quantidade de material para embalar entorpecente.

Segundo o registro policial, a equipe de Força Tática fazia patrulhamento pelo Jardim Primavera quando, por volta das 19h, avistou um grupo na avenida Luiz Boso e viu quando dois homens saíram correndo, pulando muros e telhados de residências.

Após cerco na região, os suspeitos foram abordados saindo de um imóvel localizado na rua Palmiro Diegoli. No trajeto feito pela dupla, no telhado, os policiais militares encontraram um saco contendo 136 pinos com cocaína e um rádio comunicador.