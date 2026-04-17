18 de abril de 2026
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AÇÃO DO BAEP

Polícia Militar prende dois procurados em Bauru e região

Por Julia Savian - Estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Polícia Militar prendeu dois homens procurados pela Justiça nesta quinta-feira (16), em ações realizadas pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Bauru e Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

Por volta das 17h, uma equipe do BAEP localizou um indivíduo procurado por roubo no bairro Jardim Marília, em Bauru. Após receberem informações sobre a localização do suspeito, os policiais foram até o endereço indicado e, com autorização da moradora, realizaram a abordagem no interior da residência. Durante a ação, o homem confessou estar foragido da Justiça. Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), permanecendo à disposição da Justiça.

E pela manhã, por volta das 10h30, uma equipe de Cavalaria do Baep prendeu um indivíduo no bairro Jardim Bem Viver, em Macatuba. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi abordado em via pública e, apesar de nada de ilícito ter sido encontrado durante a busca pessoal, a condição de procurado foi confirmada após consulta criminal. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Macatuba, onde também permaneceu preso à disposição da Justiça.

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