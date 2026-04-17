Um grupo de vizinhos do Núcleo Geisel, em Bauru, se deparou com uma casa pegando fogo, arrombou a porta do local e resgatou de lá um morador que havia inalado fumaça e pedia socorro. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17), na rua Barão de Itapetininga.

Segundo apurado pelo JCNET, na casa que pegou fogo funcionava uma loja de conserto de roupas da família. O foco iniciou-se em um dos quartos e avançou para outro cômodo utilizado como estoque. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local para controlar as chamas, o morador já estava na calçada com os heróis anônimos que o salvaram. Ele foi levado pelo Samu para uma unidade de saúde da cidade e passa bem. Houve muito prejuízo com móveis e roupas danificados.