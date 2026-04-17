O Exército Brasileiro realizou, na manhã desta sexta-feira (17), solenidade em comemoração ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril. A cerimônia ocorreu no Tiro de Guerra 02-054 de Bauru e reuniu autoridades civis e militares. O evento também marcou a entrega de condecorações a um civil e a dois militares.

A formatura foi organizada em conjunto pelo Tiro de Guerra e pela Base de Apoio Regional de Bauru. Representantes de diferentes instituições participaram do ato e acompanharam a cerimônia, entre eles, representantes da Prefeitura de Bauru, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Civil, além de colaboradores e apoiadores do Exército. Segundo o Comandante Zago da Base de Apoio Regional, a solenidade busca valorizar a importância da instituição e fortalecer a integração com os órgãos de segurança pública.

Durante o evento, o Diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Ademir Redondo, recebeu medalha destinada a autoridades civis que prestam serviços relevantes ao Exército. A condecoração foi criada recentemente e reconhece a colaboração de representantes da sociedade com a instituição. Também foram homenageados os Sargentos Sandro e Andriotti, que receberam a medalha de 20 anos de serviço. A distinção simboliza o reconhecimento pela dedicação e pelo tempo de atuação no Exército Brasileiro.