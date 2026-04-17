Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para socorrer três pessoas de um carro que se envolveu em um acidente com um caminhão, na manhã desta sexta-feira (17), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Bauru-Agudos, na altura do centro de distribuição do Confiança, na Vila Aviação B, em Bauru.

Segundo a corporação, por motivos ainda a serem esclarecidos, o Volkswagen Voyage preto teve a frente destruída após colidir na traseira do caminhão, na subida. Houve a necessidade de remoção dos ocupantes do carro, alguns deles presos nas ferragens. Por sorte, apenas uma pessoa ficou ferida, de forma leve.

As causas ainda serão apuradas.