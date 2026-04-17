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TRÂNSITO NA RODOVIA

Acidente entre carro e caminhão mobiliza resgate em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Corpo de Bombeiros
Trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros de Bauru
Trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros de Bauru

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para socorrer três pessoas de um carro que se envolveu em um acidente com um caminhão, na manhã desta sexta-feira (17), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Bauru-Agudos, na altura do centro de distribuição do Confiança, na Vila Aviação B, em Bauru.

Segundo a corporação, por motivos ainda a serem esclarecidos, o Volkswagen Voyage preto teve a frente destruída após colidir na traseira do caminhão, na subida. Houve a necessidade de remoção dos ocupantes do carro, alguns deles presos nas ferragens. Por sorte, apenas uma pessoa ficou ferida, de forma leve. 

As causas ainda serão apuradas.

Um dos ocupantes foi colocado em uma maca para socorro médico (foto: divulgação)
Um dos ocupantes foi colocado em uma maca para socorro médico (foto: divulgação)
O carro ficou no acostamento da pista (foto: divulgação)
O carro ficou no acostamento da pista (foto: divulgação)

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