Mais uma mulher passou pelo Calçadão da Batista de Carvalho, recém-reformado, no Centro de Bauru, e arrancou uma muda de planta, desta vez em plena tarde desta quinta-feira (16), sem se preocupar com diversas pessoas olhando. Ela removeu toda a muda, com as raízes, e levou embora, supostamente para plantar em sua própria casa. Um homem aparece no vídeo em que ela é flagrada e fala alguma coisa para ela, mas, mesmo assim, a pedestre segue com a decoração removida em mãos. A Prefeitura de Bauru registrará um boletim de ocorrência.
Foi o segundo caso em uma semana. Conforme o JCNET noticiou, na noite desta segunda-feira (13), por volta das 22h30, o local foi alvo de depredação que causou ainda mais revolta nas redes sociais, após outra câmera de segurança flagrar uma mulher arrancando diversas mudas, como se estivesse em um estado de fúria, e jogando todas no chão. Entre comerciantes e pedestres, fica o questionamento: por qual motivo?
PREFEITURA
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que tomou conhecimento destes novos fatos ocorridos no Calçadão e lamenta novamente o que considera como ato de depredação. Em nota, a Administração Municipal orientou a empresa responsável pela obra de revitalização do Calçadão a registrar Boletim de Ocorrência (BO), para que o caso seja apurado pelas autoridades competentes e a autora identificada. A prefeitura ressalta que os danos estão sendo levantados e que a reposição das plantas será realizada nos próximos dias pela empresa responsável pelas obras, a fim de garantir a manutenção do paisagismo e a qualidade do espaço público para a população.
O QUE DIZ A LEI
A depredação ou vandalismo em espaço público é punida pelo artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Quando a destruição, inutilização ou deterioração ocorre contra patrimônio da União, estados, municípios ou concessionárias de serviços públicos, o ato é classificado como dano qualificado, conforme o parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa.