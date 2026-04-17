Mais uma mulher passou pelo Calçadão da Batista de Carvalho, recém-reformado, no Centro de Bauru, e arrancou uma muda de planta, desta vez em plena tarde desta quinta-feira (16), sem se preocupar com diversas pessoas olhando. Ela removeu toda a muda, com as raízes, e levou embora, supostamente para plantar em sua própria casa. Um homem aparece no vídeo em que ela é flagrada e fala alguma coisa para ela, mas, mesmo assim, a pedestre segue com a decoração removida em mãos. A Prefeitura de Bauru registrará um boletim de ocorrência.

Foi o segundo caso em uma semana. Conforme o JCNET noticiou, na noite desta segunda-feira (13), por volta das 22h30, o local foi alvo de depredação que causou ainda mais revolta nas redes sociais, após outra câmera de segurança flagrar uma mulher arrancando diversas mudas, como se estivesse em um estado de fúria, e jogando todas no chão. Entre comerciantes e pedestres, fica o questionamento: por qual motivo?

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