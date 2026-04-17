Quatro incêndios criminosos em regiões diferentes de mata em Bauru, ocorridos nesta quinta-feira (17), foram responsáveis por uma nuvem de cinzas que preocupou não só moradores da cidade, mas também a Defesa Civil, justamente porque ocorreram fora da época das queimadas. Não chove na cidade há mais de uma semana, mas o mato ficou muito alto devido ao grande volume de chuva de março. E isso motivou pessoas a atearem fogo para controlar esse avanço da vegetação, destacou Marcelo Ryal, coordenador do órgão em Bauru. Ele afirmou ao JCNET que a temporada de queimadas infelizmente foi antecipada na cidade.

“Nesta quinta-feira, registramos e controlamos incêndios, juntamente com o Corpo de Bombeiros, em terrenos da avenida Mario Ranieri e fazenda São José, ambos na região do Shangri-lá, na avenida Nações Unidas Norte, na Vila Seabra e outro na Vila Falcão”, detalhou Marcelo Ryal.

Em períodos de tempo seco, incêndios já são esperados pela Defesa Civil. No entanto, eles foram antecipados neste ano, o que reforçou a atenção do órgão. Essa prática de queimadas é considerada crime ambiental e é proibida pela legislação brasileira, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e eliminar a vegetação nativa. Além dos danos ambientais, atear fogo também pode causar a morte de animais silvestres, poluição do ar e riscos à saúde humana e ao patrimônio, acrescenta Ryal.