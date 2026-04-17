18 de abril de 2026
VÔLEI MASCULINO

Técnico Anderson Rodrigues deixa o Sesi Vôlei Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
Ele esteve à frente da equipe masculina por cinco temporadas e conquistou a Superliga 2023/24
Ele esteve à frente da equipe masculina por cinco temporadas e conquistou a Superliga 2023/24

O técnico Anderson de Oliveira Rodrigues anunciou na ultima terça-feira (14) a saída do comando do Sesi Vôlei Bauru. Ele esteve à frente da equipe masculina por cinco temporadas e conquistou a Superliga 2023/24. A informação foi divulgada pelo próprio treinador nas redes sociais. O novo treinador da equipe será Marcos Pacheco, ainda não apresentado oficialmente, segundo o jornalista especializado em voleibol Bruno Voloch.

Na mensagem de despedida, Anderson afirmou que encerra um ciclo importante na carreira. Destacou o título nacional e o período de aprendizado no clube. Também agradeceu à direção do Sesi-SP e ao superintendente Alexandre Pflug.

O treinador ressaltou a convivência com atletas e integrantes da comissão técnica. Disse que o período exigiu evolução profissional e pessoal. Indicou ainda o desejo de trabalhar no exterior (Veja a despedida na imagem abaixo).

Até o momento, o Sesi Vôlei Bauru não se pronunciou oficialmente sobre a saída do técnico.

NOVO TREINADOR


Técnico do Al Jazira Sport Club (Foto: Reprodução)

Marcos Pacheco deve assumir o comando da equipe. Ele retorna ao clube após cerca de dez anos. O técnico trabalhou no Sesi Bauru entre as temporadas 2013/14 e 2016/17. Desde 2023, atua no Al Jazira Sport Club, no vôlei árabe.

Pacheco acumula experiência em clubes e seleções. Foi auxiliar técnico da seleção brasileira masculina na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Também soma títulos nacionais e participações em competições internacionais, o que reforça o currículo para o novo desafio em Bauru.

Despedida do técnico em suas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Despedida do técnico em suas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

