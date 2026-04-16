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NO NOVA ESPERANÇA

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/redes sociais
Acidente ocorreu por volta das 19h30, na altura da quadra 19 da rua São Sebastião
Acidente ocorreu por volta das 19h30, na altura da quadra 19 da rua São Sebastião

Na noite desta quinta-feira (16), um motociclista ficou ferido após colisão com um caminhão na altura da quadra 19 da rua São Sebastião, no núcleo Nova Esperança, em Bauru.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, por volta das 19h30, os dois veículos bateram e o condutor da moto caiu.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos no joelho e conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento.

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