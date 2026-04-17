Agudos - O município de Agudos (13 quilômetros de Bauru) foi contemplado com importante investimento para o fortalecimento do turismo local. Em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), o governador Tarcísio de Freitas anunciou destinação de R$ 600 mil para a cidade.

O recurso será direcionado para execução de obras e melhorias voltadas à infraestrutura turística, ampliando as opções locais de lazer, convivência e atratividade do município e reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento do setor.

Entre as possibilidades de aplicação, segundo a prefeitura, estão a construção e revitalização de praças e a implantação de mirantes, decks e equipamentos esportivos, como quadras, pistas de caminhada, ciclovias e espaços para a prática de skate.