Na noite desta quinta-feira (16), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Conta Simples/Rio Claro pelo placar de 95 x 63. O confronto ocorreu no ginásio Felipe Karam, em duelo válido pela penúltima rodada da fase de classificação do NBB Caixa.
Com o resultado, o Dragão cai para a 10ª colocação, com campanha de 21 vitórias e 16 derrotas. Já o Rio Claro permanece na 15ª posição, agora com 12 triunfos em 38 partidas.
Virada na segunda etapa
O primeiro quarto foi marcado por bom volume ofensivo de ambas as equipes. Porém, os donos da casa conseguiram aproveitar melhor os erros do time visitante (5 contra 2) e fechar a primeira parcial em vantagem: 27 x 19.
No segundo período, o Dragão reagiu com bom aproveitamento nos arremessos de perímetro: foram quatro bolas convertidas em cinco tentativas, o que mudou o panorama da partida. A eficiência ofensiva e o capricho nos passes fizeram com que a equipe bauruense assumisse a dianteira do marcador e fosse para o intervalo vencendo por 43 x 39.
No entanto, na volta dos vestiários, o aproveitamento não conseguiu ser mantido. Além disso, o Rio Claro adotou postura agressiva, principalmente nas infiltrações, cavando faltas para ir à linha de lance-livre (10/10) e retomando o controle do jogo. Com isso, os mandantes reassumiram a liderança e abriram vantagem ao fim do terceiro quarto: 66 x 52.
Já nos dez minutos finais (e com os ânimos exaltados), Bauru viu Alex Garcia cometer uma falta antidesportiva, enquanto Matheus Eugeniusz acabou desqualificado. Somado ao domínio nos rebotes, o adversário ampliou a diferença no placar e confirmou o triunfo diante de sua torcida.
Destaques
O cestinha da partida foi o ala Gui Santos, do Rio Claro, com 19 pontos. Os pivôs Murilo, com 15, e Matheus Bonfim, com 13, também contribuíram de forma decisiva. Pelo lado bauruense, os principais pontuadores foram os armadores Dontrell Brite, com 16 pontos, e Vithinho Lersch, com 9.
Definição
O Dragão agora segue viagem para a capital federal, onde encerra sua participação na fase de classificação do NBB Caixa. O duelo contra o Brasília será disputado no sábado (18), às 11h, no ginásio Nilson Nelson. A equipe comandada por Paulo Jaú ainda pode terminar entre a 8ª e a 10ª colocação, em disputa direta com São José e Mogi. No entanto, já não depende apenas de si para subir na tabela. Após o encerramento da rodada, a Liga Nacional de Basquete (LNB) irá divulgar os confrontos e datas das oitavas de final, que serão disputadas em séries melhor de cinco jogos.