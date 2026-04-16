Na noite desta quinta-feira (16), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Conta Simples/Rio Claro pelo placar de 95 x 63. O confronto ocorreu no ginásio Felipe Karam, em duelo válido pela penúltima rodada da fase de classificação do NBB Caixa.

Com o resultado, o Dragão cai para a 10ª colocação, com campanha de 21 vitórias e 16 derrotas. Já o Rio Claro permanece na 15ª posição, agora com 12 triunfos em 38 partidas.

Virada na segunda etapa

O primeiro quarto foi marcado por bom volume ofensivo de ambas as equipes. Porém, os donos da casa conseguiram aproveitar melhor os erros do time visitante (5 contra 2) e fechar a primeira parcial em vantagem: 27 x 19.