18 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PRESO EM FLAGRANTE

Após denúncia, mulher é achada semiconsciente; marido alega queda

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e o homem foi preso e autuado em flagrante por violência doméstica
A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e o homem foi preso e autuado em flagrante por violência doméstica

Lins - Na madrugada desta quinta-feira (16), após denúncia, uma mulher foi encontrada pela Polícia Militar (PM) semiconsciente, e com lesões no rosto, em um imóvel em Lins (102 quilômetros de Bauru). O marido dela alegou uma queda acidental, mas a vítima contou que havia sido agredida com soco no rosto e ele foi preso em flagrante por violência doméstica.

A PM recebeu uma ligação, via Copom, informando que uma mulher estava sendo agredida dentro de sua residência. No local, os policiais ouviram gemidos de dor vindos do interior da casa. O morador permitiu a entrada da equipe e tentou alegar que sua mulher havia sofrido uma queda acidental.

Durante a averiguação, segundo o registro policial, a vítima foi localizada em estado de semiconsciência, com lesões aparentes na região do rosto. Após recobrar a consciência, ela relatou aos policiais que havia sido agredida com um soco, além de sofrer constantes ameaças e violência psicológica.

Diante da gravidade do quadro, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro (PS) para atendimento médico. Na sequência, ela e o companheiro foram conduzidos ao plantão policial. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e o homem foi preso e autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários