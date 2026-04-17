Lins - Na madrugada desta quinta-feira (16), após denúncia, uma mulher foi encontrada pela Polícia Militar (PM) semiconsciente, e com lesões no rosto, em um imóvel em Lins (102 quilômetros de Bauru). O marido dela alegou uma queda acidental, mas a vítima contou que havia sido agredida com soco no rosto e ele foi preso em flagrante por violência doméstica.

A PM recebeu uma ligação, via Copom, informando que uma mulher estava sendo agredida dentro de sua residência. No local, os policiais ouviram gemidos de dor vindos do interior da casa. O morador permitiu a entrada da equipe e tentou alegar que sua mulher havia sofrido uma queda acidental.

Durante a averiguação, segundo o registro policial, a vítima foi localizada em estado de semiconsciência, com lesões aparentes na região do rosto. Após recobrar a consciência, ela relatou aos policiais que havia sido agredida com um soco, além de sofrer constantes ameaças e violência psicológica.