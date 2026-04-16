Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) lança, nesta sexta-feira (17), em uma cerimônia realizada no auditório da Câmara Municipal, o Portal da Mulher Lençoense, um espaço pensado com cuidado e propósito para fortalecer, acolher e informar as mulheres.

A plataforma foi desenvolvida por meio de uma parceria entre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Secretaria de Tecnologia da Informação e reúne informações essenciais sobre apoio, proteção e atendimento às mulheres do município, facilitando o acesso a serviços, orientações e rede de suporte disponível.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Lençóis Paulista, Marina Coneglian, a iniciativa reforça "o compromisso do Conselho e da Prefeitura com a promoção dos direitos e o cuidado com as mulheres lençoenses".