O projeto “Polo Sonoro” traz para Bauru mais um encontro gratuito voltado para quem gosta de música. Na próxima quarta-feira (22), a partir das 19h, será realizada uma masterclass com o renomado pianista Salomão Soares. Este será o segundo, de um total de nove encontros, que irão reunir artistas de projeção nacional e também da cidade. O evento acontecerá na sede da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, que fica na rua Saint Martin, 15-41, Centro. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/polo-sonoro-com-salomAo-soares/3373397.
As aulas têm duração de aproximadamente 2h30, sendo divididas em dois momentos. Primeiro, será realizada uma masterclass de 1h30, em que o artista vai abordar temas relacionados à técnica instrumental, linguagem musical, carreira artística e processos criativos. Em seguida, haverá um show de 1h do instrumentista convidado, no formato Camjazz, com participação de uma banda formada por músicos e estudantes de música da cidade.
Segundo Paulo Maia, pianista e idealizador do projeto, o Polo Sonoro pretende ampliar o acesso ao conhecimento musical na região. “Além de promover o aprimoramento técnico e instrumental dos participantes, as atividades têm o objetivo de incentivar a exploração de novos estilos, estimular a criatividade e fortalecer o desenvolvimento artístico dos músicos”, comenta Maia.
O projeto “Polo Sonoro” é uma realização da Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio do edital lançado pela Secretaria da Cultura de Bauru.
Sobre o artista
Nascido em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, e radicado em São Paulo, Salomão Soares é pianista, compositor e arranjador, reconhecido como um dos principais nomes da nova geração da música instrumental brasileira. Ao longo de sua trajetória, colaborou com grandes artistas da cena nacional, como Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Hamilton de Holanda, Renato Braz, Mônica Salmaso e Toninho Ferragutti - com quem lançou um álbum.
Dono de uma linguagem sofisticada e inventiva, foi vencedor do Prêmio MIMO Instrumental e finalista do Montreux Jazz Piano Competition, em 2017, na Suíça. No ano seguinte, recebeu o título de Novos Talentos do Savassi Festival, em Belo Horizonte.
Com presença marcante em festivais e turnês internacionais, já se apresentou em países como Espanha, Portugal e Uruguai. Também integrou o line-up do SESC Jazz, um dos mais prestigiados festivais do gênero na América Latina.
A discografia evidencia sua versatilidade e um profundo diálogo entre o jazz e a música brasileira, reunindo álbuns como Alegria de Matuto, Colorido Urbano, Baião de Dois e Interior - trabalho solo lançado durante turnê na Europa. Em parceria com a cantora Vanessa Moreno, construiu uma sólida trajetória fonográfica, marcada por projetos como Chão de Flutuar, Yatra-Tá e Outros Ventos.
Foi vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz com "Hamilton de Holanda Trio – Ao Vivo em Nova York", gravado no icônico Jazz at Lincoln Center, com participação especial do saxofonista Chris Potter e lançado em 2025. Seu trabalho mais recente, Espirais, reafirma a busca por novas sonoridades e sua contribuição singular para a música instrumental brasileira contemporânea.
Serviço
2.ª edição do Polo Sonoro Bauru, com Salomão Soares
Data: 22/04 - quarta-feira
Horário: 19h
Local: na sede da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, que fica na rua Saint Martin, 15-41, Centro
Entrada: gratuita e limitada. Inscrições pelo link https://www.sympla.com.br/evento/polo-sonoro-com-salomAo-soares/3373397