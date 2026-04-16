O projeto “Polo Sonoro” traz para Bauru mais um encontro gratuito voltado para quem gosta de música. Na próxima quarta-feira (22), a partir das 19h, será realizada uma masterclass com o renomado pianista Salomão Soares. Este será o segundo, de um total de nove encontros, que irão reunir artistas de projeção nacional e também da cidade. O evento acontecerá na sede da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, que fica na rua Saint Martin, 15-41, Centro. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/polo-sonoro-com-salomAo-soares/3373397.

As aulas têm duração de aproximadamente 2h30, sendo divididas em dois momentos. Primeiro, será realizada uma masterclass de 1h30, em que o artista vai abordar temas relacionados à técnica instrumental, linguagem musical, carreira artística e processos criativos. Em seguida, haverá um show de 1h do instrumentista convidado, no formato Camjazz, com participação de uma banda formada por músicos e estudantes de música da cidade.

Segundo Paulo Maia, pianista e idealizador do projeto, o Polo Sonoro pretende ampliar o acesso ao conhecimento musical na região. “Além de promover o aprimoramento técnico e instrumental dos participantes, as atividades têm o objetivo de incentivar a exploração de novos estilos, estimular a criatividade e fortalecer o desenvolvimento artístico dos músicos”, comenta Maia.