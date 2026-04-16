Jaú - O perfil dos estudantes da área de moda no Brasil vem passando por mudanças significativas. Em anos anteriores, os cursos eram procurados majoritariamente por adultos, geralmente acima dos 30 anos, interessados em aperfeiçoamento técnico em costura e modelagem. Hoje, o cenário registra um crescimento expressivo da participação de jovens da Geração Z.
De acordo com análise divulgada pelo Sebrae sobre o comportamento desse público, a Geração Z (16 a 28 anos) enxerga a moda como instrumento de expressão, identidade, inclusão e propósito, priorizando valores como sustentabilidade, representatividade e autonomia criativa. Segundo o levantamento, 67% desses jovens consideram a moda um meio de afirmação e construção de identidade.
Essa transformação também se reflete no Senac Jaú, que reúne cada vez mais estudantes jovens engajados em processos criativos e em pesquisas alinhadas às pautas contemporâneas do setor. Esse ambiente favoreceu o desenvolvimento do projeto selecionado para o Geração Senac 2025, iniciativa que levou o trabalho a integrar o São Paulo Fashion Week.
O figurino foi criado pelas alunas Drielly Borges Ribeiro, Soeli Conceição Alves Baglie, Eduarda Menegassi de Araujo, Maria Eduarda Giuseppin, Maria Faber, Nilceia Ventura Favaro e Silvia Barboza Cunha, dos cursos de Costureiro e Técnico em Modelagem do Vestuário. Após a seleção, o projeto integrou o desfile oficial do SPFW e, posteriormente, foi apresentado no Fashion Institute of Technology (FIT), durante a New York Fashion Week (NYFW), em evento internacional que celebrou os 30 anos do SPFW.
A visibilidade do trabalho cresceu ainda mais quando a influenciadora e estilista Magá Moura utilizou o figurino desenvolvido pelas alunas durante o Lollapalooza, ampliando a repercussão nas redes sociais e no mercado fashion.
A docente responsável pelo projeto, Erica Fernanda Voltolin Carrara, destaca que o desenvolvimento da criação envolveu análise crítica, pesquisa estética e aplicação de técnicas que dialogam com identidade e ancestralidade. "A proposta explorou a transição entre preto e branco como metáfora de união e igualdade, incorporando referências das escritas Adinkra e dos símbolos Sankofa, além de técnicas artesanais e reflexões sobre eurocentrismo e sustentabilidade" destaca.
A área de moda do Senac mantém sua proposta pedagógica baseada na integração entre pesquisa, prática, repertório cultural e inovação, estimulando autonomia criativa e preparando profissionais para diferentes segmentos da cadeia produtiva. A participação das estudantes em eventos de grande visibilidade reforça a qualidade da metodologia aplicada e a relevância da formação oferecida.
Inscrições abertas: Alfaiataria Contemporânea
O Senac Jaú está com vagas abertas para o curso Alfaiataria Contemporânea: colete e blazer, com início em 27 de abril. A formação aprofunda técnicas de modelagem, construção e acabamento, ampliando as possibilidades de atuação no mercado de moda.
A unidade também oferece bolsas 100% gratuitas por meio do Programa Senac de Gratuidade, destinadas a candidatos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa, conforme disponibilidade de vagas. As inscrições são liberadas no site cerca de 20 dias antes do início do curso.
Condições especiais de desconto e parcelamento estão disponíveis em:
www.sp.senac.br/descontos-e-parcelamentos/livres
Serviço:
Senac Jaú
Endereço: Rua São Sebastião, 145 - Chácara Braz Miraglia - Jaú/SP