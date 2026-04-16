Jaú - O perfil dos estudantes da área de moda no Brasil vem passando por mudanças significativas. Em anos anteriores, os cursos eram procurados majoritariamente por adultos, geralmente acima dos 30 anos, interessados em aperfeiçoamento técnico em costura e modelagem. Hoje, o cenário registra um crescimento expressivo da participação de jovens da Geração Z.

De acordo com análise divulgada pelo Sebrae sobre o comportamento desse público, a Geração Z (16 a 28 anos) enxerga a moda como instrumento de expressão, identidade, inclusão e propósito, priorizando valores como sustentabilidade, representatividade e autonomia criativa. Segundo o levantamento, 67% desses jovens consideram a moda um meio de afirmação e construção de identidade.

Essa transformação também se reflete no Senac Jaú, que reúne cada vez mais estudantes jovens engajados em processos criativos e em pesquisas alinhadas às pautas contemporâneas do setor. Esse ambiente favoreceu o desenvolvimento do projeto selecionado para o Geração Senac 2025, iniciativa que levou o trabalho a integrar o São Paulo Fashion Week.