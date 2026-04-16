Um dia após ser alvo de roubo dentro da própria residência, em Bauru, um homem de 52 anos encontrou o suspeito na rua, acompanhado de uma mulher, e acionou a Polícia Militar (PM). Parte dos produtos roubados estava em uma mochila que o casal carregava. O restante foi encontrado posteriormente escondido em dois locais diferentes. Os itens foram devolvidos ao morador e o caso segue sob investigação.

Segundo o registro policial, o roubo ocorreu na tarde de segunda-feira (13), no Parque Vista Alegre. A vítima contou à PM que surpreendeu o suspeito, de 25 anos, dentro de sua casa, após subtrair diversos objetos. De acordo com o morador, o invasor fez menção de estar armado e disse que, se tentasse algo, atiraria, fugindo na sequência. Na ocasião, a PM foi acionada e fez buscas, mas o autor não foi localizado.

Na tarde de terça-feira (14), a vítima voltou a contatar a corporação, desta vez após abordar o suspeito do roubo e uma mulher, de 22 anos, em uma rua na região central, com uma mochila onde estavam alguns dos seus pertences. Quando policiais militares da 4.ª Companhia da PM do 4.º Batalhão de Caçadores chegaram, apenas a mulher estava detida. Após diligências, o homem foi localizado nas proximidades.