Com a proximidade do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), o funcionamento de serviços públicos e municipais de Bauru passa por mudanças durante o período. Alguns atendimentos terão alterações nos horários ou serão suspensos temporariamente, mas os serviços considerados essenciais continuam operando normalmente. Confira o que abre e fecha na cidade durante este feriado prolongado.
O expediente administrativo da Prefeitura Municipal será encerrado às 18h desta sexta-feira (17), retornando às 8h de quarta-feira (22). A Emdurb terá expediente administrativo normal na segunda-feira (20), fechando apenas na terça-feira (21). Permanecem mantidos os serviços essenciais, como coleta de lixo orgânico, funcionamento do terminal rodoviário e do aeródromo, fiscalização de trânsito (GOT), implantação e manutenção semafórica, manutenção de veículos, varrição, além dos cemitérios municipais e funerária.
A coleta de lixo ocorrerá normalmente.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona em horário normal na terça (21).
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
As agências bancárias abrem em horário normal na segunda (20) e não abrirão para atendimento presencial ao público na terça-feira. Por se tratar de feriado nacional, as compensações bancárias digitais também não serão efetivadas nessa data.
SUPERMERCADOS
Os supermercados estarão abertos, seguindo o horário de funcionamento normal.
COMÉRCIO
No Boulevard Shopping Bauru, as lojas funcionam das 12h às 20h na terça e no domingo e das 10h às 22h nos demais dias. A praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.
No Bauru Shopping, na terça-feira as lojas funcionam das 12h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h. No sábado e no domingo, o funcionamento segue o horário normal.
As lojas do Calçadão da Rua Batista de Carvalho abrirão na segunda, das 9h às 18h e terça-feira, das 9h às 17h.
ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam no sábado e na segunda-feira das 7h às 19h, e no domingo e na terça-feira das 8h às 16h.
ECOVERDE
O Ecoverde funciona no sábado das 8h às 12h, na segunda-feira e terça-feira das 8h às 12h e das 13h às 16h, e ficará fechado no domingo.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até sexta-feira (17), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na quarta-feira (22), às 8h.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Sábado, domingo e terça das 8h às 17h
Segunda das 8h às 16h
Jardim Botânico
Todos os dias das 8h às 16h
Horto Florestal
A área de lazer externa ficará aberta todos os dias das 7h às 17h. As trilhas internas estarão abertas no sábado, segunda e terça das 7h às 11h, e fechadas no domingo. E o Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na sexta-feira, retomando as atividades na quarta-feira, às 8h.
Bosque da Comunidade
Todos os dias das 7h às 17h30
FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
TRANSPORTE COLETIVO
O transporte coletivo operará com tabela horária de dia útil na segunda (20) até as 19h. Após, passará a operar com tabela horária de domingo e feriado. Na terça, 21/04, operará com tabela horária de domingo e feriado.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo retorna às 8h de quarta-feira. Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados todos os dias 24 horas ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771.
POUPATEMPO
O Poupatempo funciona no sábado das 9h às 13h, ficará fechado no domingo, funciona na segunda-feira das 9h às 17h, e ficará fechado na terça-feira, retornando na quarta-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.