Com a proximidade do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), o funcionamento de serviços públicos e municipais de Bauru passa por mudanças durante o período. Alguns atendimentos terão alterações nos horários ou serão suspensos temporariamente, mas os serviços considerados essenciais continuam operando normalmente. Confira o que abre e fecha na cidade durante este feriado prolongado.

O expediente administrativo da Prefeitura Municipal será encerrado às 18h desta sexta-feira (17), retornando às 8h de quarta-feira (22). A Emdurb terá expediente administrativo normal na segunda-feira (20), fechando apenas na terça-feira (21). Permanecem mantidos os serviços essenciais, como coleta de lixo orgânico, funcionamento do terminal rodoviário e do aeródromo, fiscalização de trânsito (GOT), implantação e manutenção semafórica, manutenção de veículos, varrição, além dos cemitérios municipais e funerária.

A coleta de lixo ocorrerá normalmente.