A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou, nesta quinta-feira (16), a substituição de um poço de visita (PV) na rede de esgoto. A intervenção ocorre na quadra 14 da avenida Nações Unidas, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado.
Para garantir a segurança dos trabalhadores e o avanço da obra, a operação exige a interdição total da quadra 14 da avenida, no sentido bairro-centro.
De acordo com a autarquia, os trabalhos seguem durante dois dias, com previsão de conclusão e liberação da pista no final da tarde desta sexta-feira (17).
O DAE solicita aos motoristas que redobrem a atenção, reduzam a velocidade na região e busquem rotas alternativas no período de execução dos serviços.
Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto.
Durante a intervenção, foi encontrado um bloco de concreto dentro da tubulação, que bloqueava a passagem e fazia o esgoto retornar para a avenida.