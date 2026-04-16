18 de abril de 2026
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A PARTIR DESTA 5ª

DAE executa obra em rede de esgoto e interdita trecho da Nações

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto
Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto

A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou, nesta quinta-feira (16), a substituição de um poço de visita (PV) na rede de esgoto. A intervenção ocorre na quadra 14 da avenida Nações Unidas, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e o avanço da obra, a operação exige a interdição total da quadra 14 da avenida, no sentido bairro-centro.

De acordo com a autarquia, os trabalhos seguem durante dois dias, com previsão de conclusão e liberação da pista no final da tarde desta sexta-feira (17).

O DAE solicita aos motoristas que redobrem a atenção, reduzam a velocidade na região e busquem rotas alternativas no período de execução dos serviços.

Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto.

Durante a intervenção, foi encontrado um bloco de concreto dentro da tubulação, que bloqueava a passagem e fazia o esgoto retornar para a avenida.

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