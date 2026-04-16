A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou, nesta quinta-feira (16), a substituição de um poço de visita (PV) na rede de esgoto. A intervenção ocorre na quadra 14 da avenida Nações Unidas, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e o avanço da obra, a operação exige a interdição total da quadra 14 da avenida, no sentido bairro-centro.

De acordo com a autarquia, os trabalhos seguem durante dois dias, com previsão de conclusão e liberação da pista no final da tarde desta sexta-feira (17).