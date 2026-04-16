Nesta terça-feira (14), no município de Avaí (39 quilômetros de Bauru), policiais militares da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores cumpriram um mandado de prisão contra um homem condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

Após buscas em possíveis endereços, a equipe localizou o indivíduo em uma propriedade rural nas proximidades do pedágio de Avaí, às margens da Rodovia Marechal Rondon. No local, foi realizada a abordagem e efetuada a prisão.

O homem foi conduzido à autoridade de Polícia Civil, que tomou ciência da ordem judicial e confirmou a prisão. Em seguida, ele foi levado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia para o início do cumprimento da pena.