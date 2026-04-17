A região de Bauru está no mapa de previsão de novas chuvas isoladas que podem ocorrer entre esta sexta-feira (17) e sábado (18), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), devido a aproximação de uma frente fria pelo oceano. As temperaturas, no entanto, devem permanecer elevadas. Para esta sexta-feira, segundo o instituto, o tempo permanece com céu claro a parcialmente nublado no Estado de São Paulo durante a manhã. Contudo, a partir da tarde, há previsão de chuvas isoladas, principalmente nas regiões Oeste e Sul do Estado, atingindo uma faixa próxima a Bauru.

No sábado, o dia amanhece com céu claro a parcialmente nublado, sem chuva em grande parte de São Paulo. Já durante a tarde, a nebulosidade aumenta em várias regiões e ocorrem áreas de chuva isolada em razão do avanço da frente fria pelo litoral paulista. Ainda de acordo com o IPMet, no domingo (19), a previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva na maioria das regiões do Estado, devido ao afastamento da frente fria em direção ao Rio de Janeiro.