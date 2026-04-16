18 de abril de 2026
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POVO CONTRA O POVO

Esquina vira lixão em Bauru e vizinhos questionam: até quando?

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sujeira deixada por porcalhões no Parque Roosevelt
Sujeira deixada por porcalhões no Parque Roosevelt

Cena urbana frequente em bairros mais afastados da região central de Bauru, a grande aglomeração de lixo em terrenos tem causado transtornos e gerado queixas de moradores que residem próximos ao cruzamento da rua Mariano Hernandes com a alameda Demóstenes, no Parque Roosevelt. Situação semelhante também é vista no Parque Jaraguá, Parque Santa Edwirges e Andorfato. Trata-se de uma ação do povo contra o próprio povo, e quem vive ali pede ajuda da prefeitura para a resolução do problema.

Segundo o que foi relatado por munícipes ao JCNET, o terreno é particular e está com mato alto há muitos meses, o que o tornou, para alguns porcalhões, uma referência para despejar sacolas de lixo orgânico com frequência, atraindo ratos, baratas e até urubus, além de gerar riscos à saúde de adultos e crianças. Quem passa dirigindo também tem que desviar da sujeira.

“Até quando ficará assim?”, questiona um leitor do JCNET, que preferiu não ter a identidade revelada.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da prefeitura nesta quarta-feira (15), um dia antes da publicação desta reportagem, para informar sobre a demanda dos munícipes e obter um posicionamento. O poder público respondeu que é necessário que a população formalize a denúncia para que a prefeitura possa ter acesso a um protocolo e checar o problema.

Terreno particular virou referência para descarte irregular de lixo orgânico
Terreno particular virou referência para descarte irregular de lixo orgânico

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