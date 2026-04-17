Bauru confirma a força no mountain bike (MTB) da região. Duas equipes da cidade, a Equipe de Ciclismo Bauru e a equipe Gafanhotos, conquistaram troféus e somaram pontos importantes no domingo (12), no distrito de Alfredo Guedes, em Lençóis Paulista, pela 2ª etapa da Copa Pedal Sem Limites.
A Equipe de Ciclismo Bauru levou atletas ao pódio e garantiu pontuação importante para a sequência do campeonato. Christopher Bueno ficou em 1º lugar na Sub-30 Pro. Na categoria Sport Duplas, Lucas e Ricardo também conquistaram o 1º lugar.
Outros ciclistas da equipe pontuaram na etapa. Diego Durval terminou em 10º na Sub-45 Pro. Fábio Coneglian ficou em 14º na Sub-50 Pro. Filipe Kapp alcançou o 4º lugar na Sub-23 Sport. Marcelo Caparroz fechou em 10º na Sub-40 Sport. A equipe tem apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes (Semel).
A equipe Gafanhotos também subiu ao pódio em diferentes categorias. Everton Ortiz, conhecido como “Pirata”, ficou em 2º lugar na Sub-40 e em 6º na classificação geral. Igor Gomes terminou em 4º lugar na categoria 25 anos. Deivid William venceu na categoria PCD.
Na Sport Duplas, Dihuell e Leandro conquistaram o 2º lugar. Rafael Fernando ficou em 3º na categoria Peso Pesado. Juninho Nascimento venceu na categoria Elite Pro. Giovanne Jorge foi 2º na categoria 25 anos. Nenê Reginaldo, da Bike Cia, conquistou o 1º lugar na categoria Sport.
Com os resultados, as duas equipes avançam no ranking da competição, realizada anualmente. A próxima etapa está marcada para o dia 24 de maio, na cidade de Bocaina.