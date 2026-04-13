Jaú - Um homem armado com navalha foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira (13), após invadir uma casa de repouso de idosos no Jardim América, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), ameaçar um paciente e roubar o celular de uma funcionária.
De acordo com o registro policial, o suspeito entrou no local com a navalha em mãos, abordou um idoso e passou a ameaçá-lo, exigindo dinheiro. Como a vítima não tinha nenhum valor em espécie, ele roubou o aparelho celular de uma funcionária e fugiu.
Uma equipe da PM que fazia patrulhamento com motocicletas foi acionada e, ao analisar imagens do sistema de monitoramento da clínica, conseguiu identificar o autor. Em seguida, iniciou buscas na região, localizando o suspeito no Jardim Cila de Lúcio Bauab.
Na abordagem, os policiais encontraram com ele uma navalha serrilhada semelhante à utilizada no crime. Confrontado com as imagens, o homem confessou o roubo e revelou que havia abandonado o celular em um canteiro central para evitar rastreamento.
Após diligências, o aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. O suspeito foi conduzido pela PM ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município e autuado em flagrante pelo crime de roubo, permanecendo preso, à disposição da Justiça.