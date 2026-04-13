14 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Homem armado com navalha invade uma casa de repouso de idosos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar/Divulgação
Homem foi conduzido pela PM ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e autuado em flagrante pelo crime de roubo, permanecendo preso, à disposição da Justiça
Homem foi conduzido pela PM ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e autuado em flagrante pelo crime de roubo, permanecendo preso, à disposição da Justiça

Jaú - Um homem armado com navalha foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira (13), após invadir uma casa de repouso de idosos no Jardim América, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), ameaçar um paciente e roubar o celular de uma funcionária.

De acordo com o registro policial, o suspeito entrou no local com a navalha em mãos, abordou um idoso e passou a ameaçá-lo, exigindo dinheiro. Como a vítima não tinha nenhum valor em espécie, ele roubou o aparelho celular de uma funcionária e fugiu.

Uma equipe da PM que fazia patrulhamento com motocicletas foi acionada e, ao analisar imagens do sistema de monitoramento da clínica, conseguiu identificar o autor. Em seguida, iniciou buscas na região, localizando o suspeito no Jardim Cila de Lúcio Bauab.

Na abordagem, os policiais encontraram com ele uma navalha serrilhada semelhante à utilizada no crime. Confrontado com as imagens, o homem confessou o roubo e revelou que havia abandonado o celular em um canteiro central para evitar rastreamento.

Após diligências, o aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. O suspeito foi conduzido pela PM ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município e autuado em flagrante pelo crime de roubo, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários