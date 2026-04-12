Os contribuintes de Bauru têm até esta quarta-feira (15) para quitar o IPTU em parcela única com desconto, conforme alerta da Secretaria Municipal da Fazenda. O abatimento é de 10% para quem aderiu ao IPTU Digital e de 5% para os contribuintes que recebem o carnê impresso.

De acordo com a Prefeitura, quem optou pelo formato digital deve emitir o boleto diretamente no portal oficial do município. Já os contribuintes que não aderiram ao sistema online receberam os carnês pelos Correios. Para imóveis sem edificação, além do IPTU, a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) também já está disponível para pagamento.

A administração municipal informa ainda que será possível realizar o pagamento à vista até o dia 15 de maio, sem a cobrança de juros. No entanto, após o prazo desta quarta-feira, o desconto deixa de valer.