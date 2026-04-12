Os contribuintes de Bauru têm até esta quarta-feira (15) para quitar o IPTU em parcela única com desconto, conforme alerta da Secretaria Municipal da Fazenda. O abatimento é de 10% para quem aderiu ao IPTU Digital e de 5% para os contribuintes que recebem o carnê impresso.
De acordo com a Prefeitura, quem optou pelo formato digital deve emitir o boleto diretamente no portal oficial do município. Já os contribuintes que não aderiram ao sistema online receberam os carnês pelos Correios. Para imóveis sem edificação, além do IPTU, a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) também já está disponível para pagamento.
A administração municipal informa ainda que será possível realizar o pagamento à vista até o dia 15 de maio, sem a cobrança de juros. No entanto, após o prazo desta quarta-feira, o desconto deixa de valer.
Para quem preferir parcelar o imposto, a primeira parcela também vence nesta quarta-feira (15), com as demais parcelas programadas para os meses seguintes, sem concessão de desconto, independentemente da modalidade escolhida — digital ou impressa. Neste ano, a Secretaria da Fazenda registrou 68.932 adesões ao IPTU Digital, enquanto 163.816 contribuintes receberão o carnê físico.
PAGAMENTO DO IPTU 2026}
Pagamento à vista
Com desconto (10% no IPTU Digital ou 5% no carnê) – 15/04
Sem desconto – 15/05
Pagamento parcelado (sem desconto)
1ª parcela – 15/04
2ª parcela – 15/05
3ª parcela – 15/06
4ª parcela – 15/07
5ª parcela – 17/08
6ª parcela – 15/09
7ª parcela – 15/10
8ª parcela – 16/11
9ª parcela – 15/12
Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com o Plantão Fiscal, no telefone (14) 3235-1000, ramal 2, no WhatsApp (14) 3223-1514, ou no e-mail plantaofiscal@bauru.sp.gov.br. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.