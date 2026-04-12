O chocolate, como conhecíamos, está desaparecendo — e não é força de expressão. Nas últimas décadas, o consumidor brasileiro assistiu a uma transformação silenciosa: barras que encolheram de 200 gramas para 150, 100, 80, 40. O preço, no entanto, seguiu intacto. A estratégia é conhecida, mas o impacto é real — paga-se mais por menos, e com naturalidade inquietante.

Mas o encolhimento é só a superfície do problema. O verdadeiro motor dessa mudança está no custo do cacau. Produção difícil, pouco mecanizável, dependente de condições específicas e pressionada por uma demanda global crescente. Resultado: o insumo encareceu, e o chocolate de verdade começou a sair de cena.

A indústria respondeu com rapidez: menos cacau, mais gordura vegetal, aromatizantes, corantes e uma criatividade sem limites para produzir algo que se pareça com chocolate — sem necessariamente ser. E, amparada por uma legislação frágil, conivente, permissiva, passou a chamar isso pelo mesmo nome, ou por variações cuidadosamente ambíguas. "Cobertura", "sabor chocolate", "mistura". Termos técnicos que, na prática, escondem uma mudança profunda de qualidade.