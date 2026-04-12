O chocolate, como conhecíamos, está desaparecendo — e não é força de expressão. Nas últimas décadas, o consumidor brasileiro assistiu a uma transformação silenciosa: barras que encolheram de 200 gramas para 150, 100, 80, 40. O preço, no entanto, seguiu intacto. A estratégia é conhecida, mas o impacto é real — paga-se mais por menos, e com naturalidade inquietante.
Mas o encolhimento é só a superfície do problema. O verdadeiro motor dessa mudança está no custo do cacau. Produção difícil, pouco mecanizável, dependente de condições específicas e pressionada por uma demanda global crescente. Resultado: o insumo encareceu, e o chocolate de verdade começou a sair de cena.
A indústria respondeu com rapidez: menos cacau, mais gordura vegetal, aromatizantes, corantes e uma criatividade sem limites para produzir algo que se pareça com chocolate — sem necessariamente ser. E, amparada por uma legislação frágil, conivente, permissiva, passou a chamar isso pelo mesmo nome, ou por variações cuidadosamente ambíguas. "Cobertura", "sabor chocolate", "mistura". Termos técnicos que, na prática, escondem uma mudança profunda de qualidade.
O mais preocupante é que essa exceção virou padrão. O produto inferior deixou de ser alternativa e passou a ocupar o centro das prateleiras — inclusive na confeitaria, onde a facilidade de uso venceu o sabor. O chocolate está seguindo o mesmo caminho de outros produtos, como o leite condensado, já substituído discretamente por versões como "mistura láctea condensada". Muda-se a fórmula, preserva-se a aparência, e conta-se com a distração do consumidor. Funciona. Diante disso, talvez a reação mais lúcida seja a mais simples — e também a mais ignorada: parar. Parar de comprar o que não é o que diz ser. Parar de aceitar substitutos travestidos de tradição. Parar de oferecer às próximas gerações um produto que carrega o nome, mas não a essência.
Porque, neste momento, o chocolate não está apenas mais caro. Ele está sendo substituído por um produto de qualidade ruim.