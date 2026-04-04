Ver aquilo que temos diante do nariz requer uma luta constante, pois às vezes está ao nosso lado o que sonhamos, é só reconhecer e dar as mãos para o que queres. Um grande amor pode estar perto de você ou até grandes descobertas deixam de ser feitas.

Pense nisto, capte tudo ao seu redor, tenha consciência de onde estás, de onde veio e para onde quer ir neste momento da vida. Nossa mente deve estar preparada para perceber a grandeza dos fatos ao redor. Apenas mentes preparadas e sensíveis tem percepções sutis das grandes “sacadas”. Para Sartre só existimos de fato se tomamos consciência de quem somos e qual o nosso papel na sociedade.

As “descobertas por acaso” são produtos de mentes preparadas para captar ou interpretar tudo ao redor e aproveitar os sinais que a vida proporciona. As descobertas por acaso não existem, elas são produtos da “Serendipidade”. Eis três exemplos de serendipidade que mudaram o mundo.