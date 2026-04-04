Ver aquilo que temos diante do nariz requer uma luta constante, pois às vezes está ao nosso lado o que sonhamos, é só reconhecer e dar as mãos para o que queres. Um grande amor pode estar perto de você ou até grandes descobertas deixam de ser feitas.
Pense nisto, capte tudo ao seu redor, tenha consciência de onde estás, de onde veio e para onde quer ir neste momento da vida. Nossa mente deve estar preparada para perceber a grandeza dos fatos ao redor. Apenas mentes preparadas e sensíveis tem percepções sutis das grandes “sacadas”. Para Sartre só existimos de fato se tomamos consciência de quem somos e qual o nosso papel na sociedade.
As “descobertas por acaso” são produtos de mentes preparadas para captar ou interpretar tudo ao redor e aproveitar os sinais que a vida proporciona. As descobertas por acaso não existem, elas são produtos da “Serendipidade”. Eis três exemplos de serendipidade que mudaram o mundo.
ISAAC NEWTON
Quantas frutas não caíram nas pessoas antes de Newton sacar a lei da gravidade pela queda de uma maçã sobre sua cabeça. Nem precisou ser uma jaca! As sementes das grandes descobertas estão constantemente flutuando em torno de nós, mas só criam raízes nas mentes bem-preparadas para recebê-las. A maçã que caiu, ofertou a resposta para os questionamentos e reflexões que Newton estava mentalizando naqueles momentos. Suas conclusões mudaram o mundo para sempre e na época não tinha prêmio Nobel.
ALEXANDER FLEMING
Os pães embolorados eram usados com sucesso no tratamento de feridas irreparáveis, especialmente nas guerras antigas. Algumas substâncias – que hoje sabemos são antibióticos - eram produzidas por estes bolores/fungos nos pães e destruíam as bactérias. Nos povos antigos, ninguém tinha a preparação mental para entender o que estava acontecendo.
Em 1928, o inglês Fleming em seu desorganizado laboratório, observou que fungos em placas de vidro com culturas de bactérias “Staphilococcus aureus”, não permitiam seu crescimento. Sem o fungo por perto, as bactérias cresciam. Sua mente preparada percebeu que o fungo “Penicillium notatum” produzia uma substância inibidora do crescimento bacteriano nominada de penicilina, uma das descobertas mais importantes para a humanidade.
A serendipidade representa uma faísca para o conhecimento que ilumina o raciocínio, mas sem acaso, apenas em mentes preparadas. Você conseguiria captar uma destas faíscas que insistem em piscarem ao seu redor? Fleming mudou o mundo com os antibióticos e ganhou o Nobel de 1945.
PER-INGVAR BRANEMARK
Este cientista sueco em 1952, pesquisava a circulação sanguínea no reparo ósseo de tíbias e fíbulas de coelhos, usando câmeras para filmar o sangue passando pelos vasos. Eram câmeras caras, muito delicadas e se perdia algumas, pois não se conseguia tirar o osso que depois de alguns dias, se formava e grudava em cima delas. Curioso quis saber qual era a composição daquele metal das câmeras. Era titânio e logo pensou em construir implantes metálicos para se colocar no osso, inclusive para substituir dentes perdidos.
Ele descobriu a osseointegração e criou os implantes dentários, parafusos e placas que facilitam a vida dos pacientes mutilados, dos cirurgiões e implantodontistas. Ele mudou o mundo com sua percepção refinada, ou melhor, com a serendipidade. Hoje se tem o antes e o depois de Branemark. Ele se recusou a ganhar o prêmio Nobel.
REFLEXÃO FINAL
A “sorte” não favorece, e nem o destino facilita a vida de alguns com dons aleatória e gratuitamente distribuídos. A “sorte” e “acasos” ocorrem na vida de todos, mas apenas alguns detectam e aproveitam as “sacadas”, vivem intensamente com suas mentes preparadas para interpretar o seu ao redor. Assim nascem os grandes inventos ou descobertas e também as verdadeiras amizades e amores! A sua mente está preparada para a serendipidade?