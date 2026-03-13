A concessionária ViaRondon informa que realizará interdição total de trecho da via marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 344, em Bauru, neste sábado (14), das 9h às 16h, para execução de obras de melhoria no pavimento.

Estão previstas interdições na alça de acesso da avenida Moussa Nakhl Tobias para a via marginal leste (SP-300); na via marginal leste, na altura do quilômetro 344; e também na alameda Flor do Amor (interdição total).

Durante as obras, usuários que estiverem na Moussa Nakhl Tobias deverão seguir até o dispositivo do km 345 (trevo do aeroporto), realizar conversões necessárias e acessar a rodovia no sentido Botucatu/São Paulo.