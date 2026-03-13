Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (13) chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da rua Antônio Alves com a rua Sete de Setembro, na região central de Bauru.

A fumaça gerada pôde ser vista à distância e mobilizou pessoas que estavam nas proximidades do local, situado próximo a uma escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com relatos de pessoas que estavam na região ao JCNET, barulhos altos teriam sido ouvidos pouco antes do surgimento da fumaça. Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas.