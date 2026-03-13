15 de março de 2026
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Incêndio gera fumaça e chama atenção no Centro de Bauru; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência

Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (13) chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da rua Antônio Alves com a rua Sete de Setembro, na região central de Bauru.

A fumaça gerada pôde ser vista à distância e mobilizou pessoas que estavam nas proximidades do local, situado próximo a uma escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com relatos de pessoas que estavam na região ao JCNET, barulhos altos teriam sido ouvidos pouco antes do surgimento da fumaça. Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas.

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