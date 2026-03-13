O supervisor administrativo da Aspar (assessoria parlamentar) do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, esteve em Bauru nesta quinta-feira, (12) e visitou as dependências do Hospital das Clínicas e do Centrinho, onde foi recebido pela diretoria do Hospital e da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBru) da USP. Durante a visita, ele destacou o programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa federal voltada à redução de filas em consultas e exames em áreas prioritárias.

Segundo Tobé, a visita faz parte de uma agenda nacional do Ministério da Saúde para fortalecer a relação entre o governo federal e os municípios. A iniciativa integra uma articulação conduzida pelo gabinete do ministro Alexandre Padilha, que tem percorrido o país para acompanhar políticas públicas e identificar demandas regionais da área da saúde.

De acordo com ele, mais de 250 cidades já foram visitadas em todo o Brasil. As agendas regionais têm três objetivos principais: acompanhar as obras e entregas do PAC Saúde, discutir o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e estreitar o diálogo com gestores municipais.