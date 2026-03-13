O supervisor administrativo da Aspar (assessoria parlamentar) do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, esteve em Bauru nesta quinta-feira, (12) e visitou as dependências do Hospital das Clínicas e do Centrinho, onde foi recebido pela diretoria do Hospital e da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBru) da USP. Durante a visita, ele destacou o programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa federal voltada à redução de filas em consultas e exames em áreas prioritárias.
Segundo Tobé, a visita faz parte de uma agenda nacional do Ministério da Saúde para fortalecer a relação entre o governo federal e os municípios. A iniciativa integra uma articulação conduzida pelo gabinete do ministro Alexandre Padilha, que tem percorrido o país para acompanhar políticas públicas e identificar demandas regionais da área da saúde.
De acordo com ele, mais de 250 cidades já foram visitadas em todo o Brasil. As agendas regionais têm três objetivos principais: acompanhar as obras e entregas do PAC Saúde, discutir o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e estreitar o diálogo com gestores municipais.
O supervisor destacou que todos os municípios do Estado de São Paulo foram contemplados com alguma ação dentro do PAC Saúde, mesmo que nem sempre exatamente com o tipo de equipamento solicitado pelos gestores locais, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades básicas de saúde ou kits de telemedicina.
Outro ponto debatido durante a visita foi o subfinanciamento do SUS. Segundo Tobé, além da limitação de recursos, o sistema enfrenta aumento da demanda devido à redução de usuários de planos de saúde privados, que passaram a buscar atendimento na rede pública. Ele também citou fatores como o envelhecimento da população e o custo crescente de tecnologias, medicamentos e insumos médicos.
“Hoje vemos muitos equipamentos de saúde funcionando bem, mas sob forte pressão financeira. Nosso papel é levar essas demandas ao Ministério da Saúde para buscar soluções e fortalecer o sistema”, afirmou.
Durante a agenda em Bauru, o representante também conheceu o atendimento do Centrinho, voltado ao atendimento de pacientes com perda auditiva profunda que necessitam de implante coclear, além do Hospital das Clínicas. Tobé ressaltou ainda o programa “Agora Tem Especialistas”, apontado pelo governo federal como uma das principais estratégias para reduzir filas no SUS. A iniciativa prevê a ampliação da oferta de médicos especialistas em seis áreas prioritárias: cardiologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, saúde da mulher, oncologia e ortopedia.
Segundo ele, a proposta busca estabelecer parcerias com serviços de saúde para ampliar consultas, exames e procedimentos nessas especialidades. Bauru está inserida na política nacional de cuidados e pode ser beneficiada com as ações do programa.
O supervisor também afirmou que novas diretrizes e medidas do Programa devem ser anunciadas nos dias 19 e 20 de março, durante um evento nacional que contará com a presença do presidente da República, em São Paulo.
Para ele, um dos maiores desafios da saúde pública atualmente é a falta de médicos em diversas regiões do país. Apesar do número expressivo de profissionais formados, muitos permanecem concentrados em grandes centros urbanos, dificultando a interiorização do atendimento.
“Temos filas grandes por um lado e, por outro, falta de profissionais em várias regiões. Precisamos criar mecanismos para levar médicos ao interior e garantir atendimento à população. Tanto o ministro Camilo Santana, da Educação, quanto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estão atuando fortemente para a gente expandir essa capacidade de formar mais profissionais. A cobrança está forte.”, concluiu.
Humberto Tobé foi recebido em Bauru por Luciano Assis, coordenador regional da Macrorregião do PT.