O publicitário bauruense Hamilton Nunes Almeida morreu nesta quarta-feira (11), aos 73 anos, na cidade de São Paulo. De acordo com informações de amigos, ele sofreu falência de múltiplos órgãos em decorrência de complicações no período pós-operatório de uma cirurgia cardíaca.

Hamilton teve atuação profissional no Jornal da Cidade durante as décadas de 1990 e 2000, período em que construiu relações de amizade e deixou sua contribuição.

Familiares e amigos destacam que ele era lembrado pelo carinho e pela forma afetuosa de tratar as pessoas. Durante muitos anos foi Ministro Extraordinário da Eucaristia Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, que por meio das redes sociais lamentou seu falecimento.

Em publicação nas redes sociais, a filha Nádia prestou uma homenagem emocionada ao pai, recordando momentos marcantes da convivência. “Vamos lembrar sempre do seu sorriso, das suas piadas e do seu abraço apertado. Quantas coisas boas vivemos juntos. Lembrei de quando éramos crianças e você fazia teatrinho com a gente. Você amava os animais e aprendi a gostar deles com vocês. Vamos sentir muito a sua falta”, escreveu. Ela também mencionou o apego do pai aos seus gatos de estimação, que o aguardavam em casa.