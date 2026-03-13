Atletas de Bauru conquistaram posições de destaque em competições de mountain bike realizadas no início de março. No último domingo (8), integrantes da equipe Gafanhotos subiram ao pódio na primeira etapa da 4ª Copa Peixe de Mountain Bike, em Paraguaçu Paulista.

A prova reuniu mais de 350 atletas e foi disputada a cerca de 180 quilômetros de Bauru. Entre os bauruenses, Everton “Pirata” Ortiz ficou em primeiro lugar. David Vieira terminou em segundo, enquanto Rudimar conquistou a quarta colocação na categoria para pessoas com necessidades especiais (PNE).

Outros atletas da equipe também obtiveram bons resultados. Junior terminou em quarto lugar na categoria E-Bike. Marcelino ficou em terceiro na categoria até 40 anos. Igor Bigode alcançou a nona colocação na categoria por idade até 25 anos.