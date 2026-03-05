A narrativa de que a direita brasileira está “dividida” reaparece ciclicamente, quase sempre com ares de diagnóstico político, mas carregando um subtexto claro: induzir a sensação de fraqueza, dispersão e inevitável derrota. No entanto, essa leitura ignora a dinâmica real das forças políticas que compõem o campo conservador. O que existe não é fratura — é diversidade de afluentes que percorrem vales distintos, mobilizam públicos distintos e captam energias que nenhuma corrente isolada conseguiria alcançar.

A direita, entendida como bloco que compartilha uma visão de país — defesa da vida, liberdades, responsabilidade fiscal, ordem institucional e rejeição ao projeto hegemônico da esquerda — não está rompida nesses pilares. O que há são caminhos variados, lideranças distintas, estilos próprios de comunicação e estratégias diferenciadas. Todas, porém, convergem para o mesmo estuário eleitoral: o segundo turno.

É justamente aí que a metáfora dos rios se impõe. Um grande rio não nasce pronto. Ele se forma da somatória de córregos, riachos, igarapés, ribeirões e caudais maiores. Cada um corre por seu leito, dialoga com seu território, coleta águas específicas de seu vale — águas que outro afluente jamais captaria. Na política, essa lógica é ainda mais evidente. Base social não é homogênea, nem deve ser. A força está na variedade das fontes.