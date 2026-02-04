Arealva - Nesta quarta-feira (4), os dois irmãos, de 19 e 22 anos, presos pela Polícia Civil na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, suspeitos de envolvimento no roubo e assassinato de Arcir Bento Junior, de 62 anos, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), foram ouvidos pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e, no depoimento, confessaram o crime. Também nesta quarta, a motocicleta roubada da vítima - uma Honda CB 500 - foi localizada em Júlio Mesquita, na região de Marília. Os suspeitos seguem presos temporariamente.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na manhã do último domingo (1), Arcir foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento, e em avançado estado de decomposição, na garagem da chácara onde morava, na zona rural de Arealva. Além de um Celta e uma moto, foram roubados notebook, celular e uma besta (arma com arco e flecha).
Após o registro do boletim de ocorrência (BO) de latrocínio (roubo seguido de morte), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva iniciaram diligências, apuraram que Arcir morava sozinho e tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança na região.
No mesmo dia da localização do corpo, equipes foram até as cidades paulistas de Tupã e Paulicéia e Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, após sistemas informatizados de segurança pública indicarem que o automóvel roubado teria passado por essas localidades, mas ele não foi encontrado.
Conforme o delegado, uma publicidade de uma academia de luta em Bauru observada na camiseta de um suspeito gravado por câmeras de segurança na região da chácara onde ocorreu o crime foi crucial para que o caso fosse esclarecido.
Ex-aluno da academia, o jovem de 19 anos teve a qualificação completa levantada e seus familiares foram ouvidos, levando à identificação do segundo suspeito, seu irmão, de 22 anos. Os dois visitaram familiares na quinta-feira (29), em Bauru, saíram, e retornaram na sexta (30) de manhã, indo embora na sequência dizendo que iriam na casa de Arcir, amigo de muitos anos da família.
O delegado representou à Justiça pelas prisões temporárias dos suspeitos, que foram localizados na segunda-feira (2), em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O Celta roubado foi encontrado em posse de um receptador, em Brasilândia, também naquele estado, e apreendido.
De acordo com a polícia, o notebook e o celular também foram recuperados. As diligências contaram com apoio de equipes da Delegacia Seccional de Bauru; Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru; Polícias Civis de Tupã, Brasilândia e Três Lagoas; e Polícia Militar (PM) de Brasilândia e as investigações prosseguem visando ao completo esclarecimento das circunstâncias do crime.