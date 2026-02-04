Arealva - Nesta quarta-feira (4), os dois irmãos, de 19 e 22 anos, presos pela Polícia Civil na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, suspeitos de envolvimento no roubo e assassinato de Arcir Bento Junior, de 62 anos, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), foram ouvidos pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e, no depoimento, confessaram o crime. Também nesta quarta, a motocicleta roubada da vítima - uma Honda CB 500 - foi localizada em Júlio Mesquita, na região de Marília. Os suspeitos seguem presos temporariamente.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na manhã do último domingo (1), Arcir foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento, e em avançado estado de decomposição, na garagem da chácara onde morava, na zona rural de Arealva. Além de um Celta e uma moto, foram roubados notebook, celular e uma besta (arma com arco e flecha).

Após o registro do boletim de ocorrência (BO) de latrocínio (roubo seguido de morte), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva iniciaram diligências, apuraram que Arcir morava sozinho e tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança na região.