A Biopower, empresa da JBS Novos Negócios que produz biodiesel, acaba de anunciar um investimento de R$ 140 milhões em modernização e inovação tecnológica de suas três usinas, localizadas em Lins (a 103 km de Bauru), Campo Verde (MT) e Mafra (SC). O aporte, o mais significativo desde a construção da unidade de Mafra, em 2021, prepara a empresa para um novo ciclo de crescimento e reforça seu papel estratégico na transição energética nacional, informa a empresa.

Em Lins, a unidade da Biopower opera desde 2008 e conta com capacidade produtiva autorizada de mais de 271 milhões de litros por ano. Desde o início das atividades, já foram comercializados mais de 2,26 bilhões de litros de biodiesel. Ao longo dos anos, a unidade ampliou em cerca de 33% sua capacidade de processamento e atualmente gera mais de 120 empregos diretos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico e a geração de renda na região.

Dentre os investimentos, está a implementação da tecnologia de esterificação enzimática, um moderno processo que substitui catalisadores químicos por enzimas de alta eficiência. Essa abordagem mais limpa e precisa permitirá um ganho de produtividade, maior flexibilidade no uso de matérias-primas diversas, como sebo bovino e óleo de cozinha usado, e a conversão de subprodutos, que antes eram comercializados separadamente, em mais biodiesel. O projeto começa a ser implementado neste ano e tem conclusão prevista para meados de 2026.