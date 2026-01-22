Uma mulher foi esfaqueada na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 14h, dentro do Boulevard Shopping, em Bauru. De acordo com informações da Polícia Militar, ela foi atacada por trás pelo ex-companheiro, com quem havia encerrado o relacionamento recentemente. O agressor teria segurado o pescoço da vítima e desferido golpes no braço e no abdômen. Até o momento da publicação, o suspeito não havia sido localizado.

Segundo informações apuradas pelo JC/JCNET no local, a vítima estava sentada à mesa em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelo agressor. Testemunhas relataram que o homem se aproximou, sacou uma faca e atingiu a mulher, que chegou a gritar antes de ser ferida. A mulher seria funcionária de uma loja do estabelecimento.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta. Uma poça de sangue se formou no chão, provocando agitação entre clientes e trabalhadores do local, conforme relatado. Pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros socorros e fizeram um torniquete improvisado no braço da vítima, que teria desmaiado logo em seguida.