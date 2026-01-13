A Prefeitura de Bauru abriu chamamento público para a apresentação de estudos técnicos voltados à revitalização da antiga Estação Ferroviária da Noroeste, onde está prevista a implantação da futura sede do Centro Administrativo Municipal.

A abertura do procedimento foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP), após manifestação de interesse da iniciativa privada apresentada em consórcio pelas empresas Bruker Soluções Ltda e QGMB Consultoria Ltda. O edital foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (13).

Outras empresas interessadas poderão manifestar interesse entre esta quarta-feira (14) e o dia 23 de janeiro, conforme estabelece a Lei Municipal nº 6.787/2016.