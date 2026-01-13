O mês de janeiro seguirá chuvoso em Bauru e região, ao menos nos próximos dias. Após uma chuva moderada no meio da tarde desta segunda-feira (com volume de 11,4 milímetros), e madrugada desta terça (8,5 milímetros), o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) prevê novas pancadas entre esta terça (13) e sexta-feira (16).

Na terça e quarta-feira (14), segundo o instituto, uma frente fria desloca-se para o Oceano Atlântico, mas a condição de instabilidade persiste no Estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado e previsão de áreas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no decorrer da tarde e da noite. Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas.

Já nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a atuação de um sistema de baixa pressão mantém o tempo instável sobre o Estado de São Paulo. A previsão indica nebulosidade variável e ocorrência de pancadas de chuva isoladas e de curta duração, principalmente durante a tarde e a noite. Em alguns momentos, essas chuvas podem apresentar forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, com temperaturas estáveis, entre 20 a 32 graus.