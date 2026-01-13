O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit conquistou uma grande vitória na noite desta segunda-feira (12) ao bater o Pinheiros por 101 x 96. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, válido por mais uma rodada do NBB Caixa. Em um confronto de alto nível, marcado por intensidade, volume ofensivo e muita entrega dos dois lados, o Dragão aproveitou o mando de quadra, levou a melhor e manteve os 100% de aproveitamento em 2026.
“Acredito que foi o melhor jogo da nossa equipe nessa temporada", avaliou o técnico Paulo Jaú. "Tivemos consistência, intensidade, um plano tático bem trabalhado e bem assimilado por todo mundo. Vacilamos na defesa em alguns momentos, mas conseguimos retomar. A equipe está de parabéns. Nossa rotação veio muito bem e, num jogo duro como esse, acaba sendo decisiva. Isso dá corpo para a sequência da competição”, completou o treinador bauruense.
A equipe da capital começou melhor e venceu a primeira parcial por 33 x 29. A partir do segundo período, porém, os donos da casa conseguiram ditar o ritmo, virar o marcador e controlar o jogo. Com uma rotação consistente e grande atuação coletiva, impediu a reação adversária nos minutos finais.
“Acho que a palavra que resume tudo é intensidade. Jogamos muito forte, saindo em contra-ataque, tentando recuperar a bola. O time foi muito bem hoje, ainda mais contra uma equipe que liderou boa parte do campeonato”, afirmou o capitão Alex Garcia. Ele foi o cestinha da noite com 26 pontos, além de nove assistências, três roubos de bola e um rebote.
Destaque também para Dontrell Brite (20 pontos, quatro assistências e cinco roubos de bola), Andrezão (duplo-duplo com 16 pontos e 11 rebotes) e Eugeniusz (14 pontos). Vithinho Lersch somou seis pontos, três assistências e teve papel fundamental nos momentos de maior tensão do confronto.
Subindo de degrau
Com o resultado, o Bauru Basket chega à 11ª colocação do NBB Caixa, com 11 vitórias e 10 derrotas. O Pinheiros segue na 3ª posição, agora com 17 vitórias e quatro reveses.
O Dragão volta à quadra já nesta quinta-feira (15), novamente no ginásio Panela de Pressão, desta vez para enfrentar o Paulistano, às 20h, encerrando a sequência de três jogos consecutivos em casa.