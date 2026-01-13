O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit conquistou uma grande vitória na noite desta segunda-feira (12) ao bater o Pinheiros por 101 x 96. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, válido por mais uma rodada do NBB Caixa. Em um confronto de alto nível, marcado por intensidade, volume ofensivo e muita entrega dos dois lados, o Dragão aproveitou o mando de quadra, levou a melhor e manteve os 100% de aproveitamento em 2026.

“Acredito que foi o melhor jogo da nossa equipe nessa temporada", avaliou o técnico Paulo Jaú. "Tivemos consistência, intensidade, um plano tático bem trabalhado e bem assimilado por todo mundo. Vacilamos na defesa em alguns momentos, mas conseguimos retomar. A equipe está de parabéns. Nossa rotação veio muito bem e, num jogo duro como esse, acaba sendo decisiva. Isso dá corpo para a sequência da competição”, completou o treinador bauruense.

A equipe da capital começou melhor e venceu a primeira parcial por 33 x 29. A partir do segundo período, porém, os donos da casa conseguiram ditar o ritmo, virar o marcador e controlar o jogo. Com uma rotação consistente e grande atuação coletiva, impediu a reação adversária nos minutos finais.