Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

Confira as vagas:

Ajudante de Eletricista – 1 vaga

Ajudante de obra civil – 2 vagas

Ajudante motorista PCD – 1 vaga

Ajudante Operador de bomba – 3 vagas

Almoxarife – 1 vaga

Analista de Gestão de Contratos Jr – 1 vaga

Analista de Projetos Ambientais – 1 vaga

Analista Operacional Sênior – 1 vaga

Assistente – 2 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente comercial (SDR) – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga

Assistente de Marketing - tráfego pago – 1 vaga

Atendente – 4 vagas

Atendente de loja (Boulevard Shopping) – 1 vaga

Atendente de oficina – 1 vaga

Atendimento ao público – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 3 vagas

Auxiliar de comércio (09h às 17h20) – 3 vagas

Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 2 vagas

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga

Auxiliar de estoque/expedição – 2 vagas

Auxiliar de higienização – 1 vaga

Auxiliar de licitação – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de logística – 1 vaga

Auxiliar de logística/almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de logística - setor garantia – 1 vaga

Auxiliar de manutenção – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 7 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar de vendas – 1 vaga

Auxiliar logística PCS – 1 vaga

Auxiliar Operacional I – 4 vagas

Auxiliar padaria – 1 vaga

Camareira (cobrir férias) – 1 vaga

Comprador – 1 vaga

Consultor de seguros – 1 vaga

Consultor de vendas interno – 3 vagas

Controlador de acesso – 4 vagas

Controlador de acesso - portaria 12x36 – 1 vaga

Cortador de capas (material corino) – 2 vagas

Costureira – 3 vagas

Cozinheiro (a) – 3 vagas

Cuidador social – 1 vaga

Departamento Pessoal e RH – 1 vaga

Designer de sobrancelhas – 3 vagas

Designer Gráfico – 1 vaga

Eletricista – 2 vagas

Embalador e estoquista – 1 vaga

Embalador rural – 2 vagas

Estagiário Ensino Médio – 1 vaga

Estágio em Redes Sociais – 1 vaga

Estoquista conferente – 3 vagas

Fiscal de prevenção e perdas – 1 vaga

Gerente de logística – 2 vagas

Instalação de cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga

Líder de equipe – 1 vaga

Marketing Digital – 1 vaga

Mecânico de manutenção industrial – 1 vaga

Monitora de transporte escolar – 1 vaga

Monitora de transporte escolar - 60 horas (3º turno) – 1 vaga

Montador de máquinas – 2 vagas

Motorista – 10 vagas

Motorista - 120 horas (1º e 2º turno) – 1 vaga

Motorista - 60 horas (1º turno) – 1 vaga

Motorista - habilitação D ou E – 2 vagas

Motorista betoneira – 2 vagas

Motorista de caminhão betoneira – 3 vagas

Motorista de caminhão externo – 3 vagas

Motorista de transporte escolar – integral – 5 vagas

Motorista de veículos leves (van) – 2 vagas

Nutricionista – 1 vaga

Operador de conserva I – 5 vagas

Operador de guindaste 1, 2 e 3 – 10 vagas

Operador de loja – caixa – 2 vagas

Operador de loja II – caixa – 1 vaga

Operador de loja/repositor de mercearia – 2 vagas

Operador de máquinas CNC – 4 vagas

Operador de máquinas de usinagem – 5 vagas

Operador de telemarketing – 10 vagas

Operador máquina injetora – 3 vagas

Operador torno convencional – 1 vaga

Operador (a) de caixa – 1 vaga

Operador (a) de caixa (Bauru Shopping) – 2 vagas

Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 2 vagas

Pedreiro – 2 vagas

Pessoa Advogado (a) – presencial – 2 vagas

Preparador e programador de máquinas CNC – 1 vaga

Profissional em esquadrias de alumínio – 1 vaga

Promotor PCD – 2 vagas

Recepção/Administrativo – 1 vaga

Servente de obras – 2 vagas

Serviços gerais – 3 vagas

Sinaleiro – 10 vagas

Técnico de manutenção diesel – 10 vagas

Técnico em Eletrônica – 1 vaga

Técnico em manutenção – 1 vaga

Técnico em refrigeração - foco em balcões refrigerados, geladeiras e freezers – 1 vaga

Topógrafo – 1 vaga

Trabalhador rural – 3 vagas

Vaga de almoxarifado – 2 vagas

Vendedor – 1 vaga

Vendedor interno - experiência em e-commerce – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Vendedora vidraçaria – 1 vaga