A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 230 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Ajudante de Eletricista – 1 vaga
Ajudante de obra civil – 2 vagas
Ajudante motorista PCD – 1 vaga
Ajudante Operador de bomba – 3 vagas
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Gestão de Contratos Jr – 1 vaga
Analista de Projetos Ambientais – 1 vaga
Analista Operacional Sênior – 1 vaga
Assistente – 2 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente comercial (SDR) – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga
Assistente de Marketing - tráfego pago – 1 vaga
Atendente – 4 vagas
Atendente de loja (Boulevard Shopping) – 1 vaga
Atendente de oficina – 1 vaga
Atendimento ao público – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar de comércio (09h às 17h20) – 3 vagas
Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 2 vagas
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga
Auxiliar de estoque/expedição – 2 vagas
Auxiliar de higienização – 1 vaga
Auxiliar de licitação – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de logística – 1 vaga
Auxiliar de logística/almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de logística - setor garantia – 1 vaga
Auxiliar de manutenção – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 7 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Auxiliar logística PCS – 1 vaga
Auxiliar Operacional I – 4 vagas
Auxiliar padaria – 1 vaga
Camareira (cobrir férias) – 1 vaga
Comprador – 1 vaga
Consultor de seguros – 1 vaga
Consultor de vendas interno – 3 vagas
Controlador de acesso – 4 vagas
Controlador de acesso - portaria 12x36 – 1 vaga
Cortador de capas (material corino) – 2 vagas
Costureira – 3 vagas
Cozinheiro (a) – 3 vagas
Cuidador social – 1 vaga
Departamento Pessoal e RH – 1 vaga
Designer de sobrancelhas – 3 vagas
Designer Gráfico – 1 vaga
Eletricista – 2 vagas
Embalador e estoquista – 1 vaga
Embalador rural – 2 vagas
Estagiário Ensino Médio – 1 vaga
Estágio em Redes Sociais – 1 vaga
Estoquista conferente – 3 vagas
Fiscal de prevenção e perdas – 1 vaga
Gerente de logística – 2 vagas
Instalação de cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga
Líder de equipe – 1 vaga
Marketing Digital – 1 vaga
Mecânico de manutenção industrial – 1 vaga
Monitora de transporte escolar – 1 vaga
Monitora de transporte escolar - 60 horas (3º turno) – 1 vaga
Montador de máquinas – 2 vagas
Motorista – 10 vagas
Motorista - 120 horas (1º e 2º turno) – 1 vaga
Motorista - 60 horas (1º turno) – 1 vaga
Motorista - habilitação D ou E – 2 vagas
Motorista betoneira – 2 vagas
Motorista de caminhão betoneira – 3 vagas
Motorista de caminhão externo – 3 vagas
Motorista de transporte escolar – integral – 5 vagas
Motorista de veículos leves (van) – 2 vagas
Nutricionista – 1 vaga
Operador de conserva I – 5 vagas
Operador de guindaste 1, 2 e 3 – 10 vagas
Operador de loja – caixa – 2 vagas
Operador de loja II – caixa – 1 vaga
Operador de loja/repositor de mercearia – 2 vagas
Operador de máquinas CNC – 4 vagas
Operador de máquinas de usinagem – 5 vagas
Operador de telemarketing – 10 vagas
Operador máquina injetora – 3 vagas
Operador torno convencional – 1 vaga
Operador (a) de caixa – 1 vaga
Operador (a) de caixa (Bauru Shopping) – 2 vagas
Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 2 vagas
Pedreiro – 2 vagas
Pessoa Advogado (a) – presencial – 2 vagas
Preparador e programador de máquinas CNC – 1 vaga
Profissional em esquadrias de alumínio – 1 vaga
Promotor PCD – 2 vagas
Recepção/Administrativo – 1 vaga
Servente de obras – 2 vagas
Serviços gerais – 3 vagas
Sinaleiro – 10 vagas
Técnico de manutenção diesel – 10 vagas
Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Técnico em manutenção – 1 vaga
Técnico em refrigeração - foco em balcões refrigerados, geladeiras e freezers – 1 vaga
Topógrafo – 1 vaga
Trabalhador rural – 3 vagas
Vaga de almoxarifado – 2 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor interno - experiência em e-commerce – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Vendedora vidraçaria – 1 vaga