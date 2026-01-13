A partir desta quarta-feira (14), mesatenistas da região participam de uma clínica de tênis de mesa em Bauru. Ministrado pelo medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, o curso será realizado até domingo, na Associação Luso Brasileira de Bauru.
O evento, para atletas de todos os níveis, do iniciante ao alto rendimento, desenvolverá aspectos técnicos, táticos e físicos, com metodologia voltada à evolução individual e ao aprimoramento global do atleta. Mais de 30 mesatenistas estão inscritos.
Além dos treinos em mesa, a programação incluirá palestras e debates sobre temas fundamentais para a formação esportiva e profissional.
Serão cinco dias de imersão no esporte, com uma estrutura que permitirá aos atletas correção e aprimoramento do jogo desde os fundamentos básicos até a inteligência tática do tênis de mesa. Além disso, ao final de cada dia de treinamentos, os atletas terão palestras sobre temas ligados ao esporte, como a importância do material correto, das redes sociais e como captar patrocínios.
Ao final da clínica, os mesatenistas ainda participarão de uma competição interna com feedback técnico. O passo a passo será acompanhado por Cláudio Massad e auxiliares.
“Essa não é uma clínica de volume ou apenas “bater bola”. É um trabalho focado em método, ajustes técnicos, leitura de jogo e tomada de decisão sob pressão — exatamente o que separa quem treina de quem compete melhor”, disse Massad.
A clínica é apoiada por Alamin Soluções em Impressão, Multidrive, Prevê, Agência Blackstar de Marketing Digital, Joola, Kazoolo e FW Sports & Education.
Cláudio Massad é atleta profissional de tênis de mesa, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e campeão Parapan-Americano em Santiago 2023. Representa o SESI-SP, é comentarista do SporTV e figura entre os melhores do mundo na classe 10, com 48 medalhas internacionais. Referência em superação e alto rendimento, inspira atletas em todo o Brasil.