A partir desta quarta-feira (14), mesatenistas da região participam de uma clínica de tênis de mesa em Bauru. Ministrado pelo medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, o curso será realizado até domingo, na Associação Luso Brasileira de Bauru.

O evento, para atletas de todos os níveis, do iniciante ao alto rendimento, desenvolverá aspectos técnicos, táticos e físicos, com metodologia voltada à evolução individual e ao aprimoramento global do atleta. Mais de 30 mesatenistas estão inscritos.

Além dos treinos em mesa, a programação incluirá palestras e debates sobre temas fundamentais para a formação esportiva e profissional.