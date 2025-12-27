Pela primeira vez, Sinara Martins, estudante de jornalismo da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), em Bauru, comemorou o Natal de 2025 ao lado dos quatro irmãos — Polyane Lukuene, Raphael Leles Lima, Lara Leles Lima e Laryssa Lima — junto da família biológica, em Patos de Minas (MG). Filha adotiva de Glória Pereira e Marcos Martins, moradores de Jaú (SP), a caçula afirma que a experiência representou a realização de um sonho. “Me sinto sortuda em ter não só uma, mas duas famílias que me amam profundamente”, destaca.

A estudante conta que o convite foi feito por Miriam Lima, a mãe de nascimento, com quem ela já havia tido contado anteriormente. “A família é bem grande e todo mundo se reúne para celebrar o Natal em uma festa que dura cinco dias. Eu fui a Patos de Minas em 2022 e 2023, mas foram visitas pontuais, principalmente para ficar perto dos meus sobrinhos. Naquela época, eu ainda não conhecia minha irmã Polyane, nem tios e primos”, relata.

Sinara foi separada dos irmãos em 2004, ainda recém-nascida, porque as condições financeiras da família de origem não permitiam cuidar de mais uma criança. “Eu sempre soube disso. Sou filha única em Jaú e me questionava como seria a vida com irmãos. Eu tinha uma foto com eles e sabia que existiam. Meus pais nunca me negaram a possibilidade de conhecê-los, apenas diziam para eu esperar estar um pouco mais velha e madura”, acrescenta.