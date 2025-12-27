O Esporte Clube Noroeste confirmou o retorno do meia ofensivo Thiago Lopes, que volta ao clube após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ferroviária. O jogador chega mais experiente e como uma das apostas da diretoria para fortalecer o setor ofensivo da equipe na sequência da temporada.

Natural de Mogi Mirim (SP) e com 29 anos, Thiago Lopes atuou em 34 das 38 partidas da Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo da competição, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência, sendo utilizado com frequência pela comissão técnica. A regularidade e a polivalência marcaram a participação do meia durante o campeonato.

Destro, com 1,78m de altura e 76 kg, Thiago Lopes atua principalmente como meia ofensivo, mas também pode desempenhar a função de atacante pelo lado esquerdo, ampliando as opções táticas do Noroeste. Ao longo da carreira, o jogador acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Náutico, Sport, Vitória (BA) e Coritiba, além de outras equipes do cenário nacional.