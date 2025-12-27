O Esporte Clube Noroeste confirmou o retorno do meia ofensivo Thiago Lopes, que volta ao clube após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ferroviária. O jogador chega mais experiente e como uma das apostas da diretoria para fortalecer o setor ofensivo da equipe na sequência da temporada.
Natural de Mogi Mirim (SP) e com 29 anos, Thiago Lopes atuou em 34 das 38 partidas da Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo da competição, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência, sendo utilizado com frequência pela comissão técnica. A regularidade e a polivalência marcaram a participação do meia durante o campeonato.
Destro, com 1,78m de altura e 76 kg, Thiago Lopes atua principalmente como meia ofensivo, mas também pode desempenhar a função de atacante pelo lado esquerdo, ampliando as opções táticas do Noroeste. Ao longo da carreira, o jogador acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Náutico, Sport, Vitória (BA) e Coritiba, além de outras equipes do cenário nacional.
O retorno ao clube de Bauru carrega também um aspecto de identificação pessoal do atleta com o Noroeste e com a cidade.
“Estou muito feliz por voltar ao Noroeste. É um clube que eu já conheço, sei da força da torcida e da paixão que ela tem pelo time. Sempre fui muito bem recebido aqui e tenho um carinho especial por Bauru, uma cidade que gosto bastante. Volto mais maduro, depois de uma Série B muito disputada, e espero contribuir dentro de campo com trabalho, dedicação e bons resultados”, declarou Thiago Lopes.
O jogador já se apresenta ao elenco e passa a integrar o grupo que segue em preparação, reforçando o planejamento do Noroeste de contar com atletas experientes e identificados com o projeto do clube.