Markinho recebe carta de repúdio contra gestão da Cultura

Em nota ainda na quinta, a pasta afirmou que "não será possível executar os 60% das verbas exigidos pelo Ministério da Cultura até a data de aferição", mas salienta que "não há risco de perder os recursos, ocorrendo somente o adiamento do Ciclo 2 para 2026".

"A pasta vai seguir todas as etapas de solicitação dos recursos para Ciclo 2, como já tem feito, com escutas públicas, realizadas entre abril e maio, com participação do Conselho de Política Cultural, criação de um Grupo de Trabalho, que já realizou a primeira reunião, elaboração do Plano de Alocação de Recursos, com prazo até 31/8/2025. Portanto, secretaria está trabalhando dentro dos prazos definidos pelo Ministério da Cultura", acrescenta.

A secretaria disse lamentar "que um pequeno número de pessoas que se dizem representantes do setor tenham atitudes como essa, com desinformação e mentiras".