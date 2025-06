Artistas protestam em Bauru contra gestão da Cultura, que rebate

A partir dessa situação, não será possível executar os 60% das verbas exigidos pelo Ministério da Cultura até a data de aferição (1/7), conforme estava planejado e vinha sendo executado, porém não há risco de perder os recursos, ocorrendo somente o adiamento do Ciclo 2 para 2026. Para o Ciclo 2, foi protocolado o Plano de Ação, conforme pode ser acompanhado em https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/politica-nacional-aldir-blanc/painel-de-dados.

A pasta vai seguir todas as etapas de solicitação dos recursos para Ciclo 2, como já tem feito, com escutas públicas, realizadas entre abril e maio, com participação do Conselho de Política Cultural, criação de um Grupo de Trabalho, que já realizou a primeira reunião, elaboração do Plano de Alocação de Recursos, com prazo até 31/8/2025. Portanto, a Secretaria de Cultura está trabalhando dentro dos prazos planejados e definidos pelo Ministério da Cultura.

Por fim, a pasta lamenta que um pequeno número de pessoas que se dizem representantes do setor artístico tenham atitudes como essa, com desinformação e mentiras. Sobre a presença da Polícia Militar (PM), a Secretaria de Cultura respeita o direito de livre manifestação, o que ocorria fora do prédio, no entanto, os manifestantes entraram no imóvel e começaram a ofender servidores e outras pessoas presentes e, desta forma, a PM foi acionada para garantir a integridade física de todos e do patrimônio da pasta."