Polícia investiga possível 'suicide by cop' no caso de baleado

O homem de 22 anos também não foi ouvido formalmente pela 3.ª DH porque permanece internado na UTI do Hospital de Base. Ele foi atingido por 12 projéteis: três no peito, três no braço esquerdo, dois no braço direito, dois na perna esquerda e mais dois na perna direita, segundo consta em boletim de ocorrência. Embora os disparos tenham perfurado órgãos, como o pulmão, e fraturado ossos, o paciente está se recuperando e demonstra sinais de consciência.

Fim do namoro

O ex-casal se conheceu pela Internet quando o rapaz ainda morava em Alagoas e, há pouco mais de um ano, ele decidiu mudar-se para Bauru para ficar com a mulher. Quando o relacionamento terminou, em dezembro passado, ele retornou ao seu Estado de origem.

"Ele voltou a Bauru justamente no dia 22 para procurar a ex, porque queria reatar com ela, mas ela não estava na cidade", revela o delegado. O jovem, então, enviou mensagens a ela pelo celular com tom de despedida, além de uma foto da base policial para onde se dirigiria, informando que ele se tornaria nacionalmente conhecido. O homem escolheu o próprio aniversário para realizar a ação.